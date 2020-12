Διαδικτυακή ανάγνωση της «Οδύσσειας» από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ διοργανώνει τη διαδικτυακή ανάγνωση της «Οδύσσειας» του Ομήρου, μέσα σε 24 ώρες.

Το «Odyssey Round the World» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Reading greek tragedy online» και πρόκειται για ένα 24ωρο γεγονός που περιλαμβάνει ηχογραφημένες αναγνώσεις των 24 ραψωδιών του ομηρικού έπους, από φοιτητές, καθηγητές και ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο.

Το «Odyssey Round the World» διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σε συνεργασία με το «Out of Chaos Theatre» και το «Kosmos Society» και αρχίζει απόψε Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, στις 23.00 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω του καναλιού του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Youtube. Κάθε ώρα θα μεταδίδεται και μία ραψωδία.

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικτυακής ανάγνωσης συμμετέχουν μεγάλα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο (Σάο Πάολο, Μαλάουι, Οξφόρδη, Βουδαπέστη, Σίδνεϊ, Μαδρίτη κ.λ.π.) ενώ το ομηρικό έπος θα διαβαστεί στα αγγλικά αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Παράλληλα η πρώτη και η τελευταία ραψωδία θα διαβαστούν «ζωντανά».

Από την ελληνική πλευρά, συμμετέχει ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης, που θα διαβάσει στα ελληνικά καθώς και στα αρχαία ελληνικά την 13η ραψωδία, με τη συνοδεία της ηθοποιού Δέσποινας Κούρτη στο ρόλο της θεάς Αθηνάς. Παράλληλα ο Αργύρης Ξάφης θα συμμετέχει και στην ανάγνωση της πρώτης και της τελευταίας ραψωδίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του «Odyssey Round the World» (σε ώρες UTC)

9pm Rhapsody 1 – Out of Chaos Theatre, performed live by international ensemble

10pm Rhapsody 2 – Xavier University

11pm Rhapsody 3 – Actors in Mexico City and Lima, led by Carlos Bellato

12am Rhapsody 4 – Universidad Nacional de La Plata and Knox College

1am Rhapsody 5 – Dalhousie University

2am Rhapsody 6 – Leigh Ann Cowan of the Odyssey Filming Project

3am Rhapsody 7 – University of Sydney

4am Rhapsody 8 – Gonzaga University

5am Rhapsody 9 – University of Malawi

6am Rhapsody 10 – University of Theatre and Film Arts, Budapest

7am Rhapsody 11 – Institut Français d’Afrique du Sud

8am Rhapsody 12 – Australian National University and Fudan University

9am Rhapsody 13 – Out of Chaos Theatre, performed by actors in Cyprus and Greece

10am Rhapsody 14 – University of Oxford

11am Rhapsody 15 – Brandeis University

12pm Rhapsody 16 – University College London

1pm Rhapsody 17 – Universidad Complutense de Madrid

2pm Rhapsody 18 – Koç University and University of Illinois at Urbana-Champaign

3pm Rhapsody 19 – Universidade de São Paulo

4pm Rhapsody 20 – Università di Bologna

5pm Rhapsody 21 – Texas Tech University

6pm Rhapsody 22 – Kosmos Society

7pm Rhapsody 23 – University of Zagreb

8pm Rhapsody 24 – Out of Chaos Theatre, performed live on Reading Greek Tragedy Online

