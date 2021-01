Νέα Υόρκη: “The Right to Silence?” Έκθεση 43 Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών

Η πολιτιστική πλατφόρμα “Greece In USA” εγκαινιάζεται με την ομαδική έκθεση “The Right to Silence?”, την οποία οργανώνει στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού στο John Jay College of Criminal Justice, CUNY, City University of New York και σε άλλους πολιτιστικούς χώρους από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το “Greece In USA” είναι μία πολιτιστική πλατφόρμα που έχει ως στόχο την δημιουργία πρότζεκτ μέσω των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομου διαλόγου ανάμεσα σε κορυφαία ιδρύματα και άτομα που συνδέονται ενεργά με την Ελλάδα. Την εναρκτήρια ομαδική έκθεση με τίτλο “The Right to Silence?” επιμελείται η Σωζήτα Γκουντούνα και θίγει ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης ενώ στηρίζεται σε δύο παράλληλες ροές που με τα διαφορετικά πολιτικά γεωγραφικά και πολιτικά πλαίσια, εστιάζοντας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρία Άντελμαν, Στήβεν Αντωνάκος, Κλίτσα Αντωνίου, Kenji Aoki, Λυδία Βενιέρη, Βαγγέλης Βλάχος, Αντώνης Βολανάκης, Αλέξανδρος Γεωργίου, Εύα Γιαννακοπούλου, Κλειώ Γκιζέλη, Χριστίνα Δημητριάδη, Γιώργος Δρίβας, Μαίρη Ζυγούρη, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Πέγκυ Κλίαφα, Πάνος Κοκκινιάς, Γεωργία Κοτρέτσος, Λάππας Αριστείδης, Μανώλης Λεμός-Δασκαλάκης, Ειρήνη Λιναρδάκη, Αριστείδης Λογοθέτης, Μάριον Ιγγλέση, Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά και Δέσποινα Δαμάσκου for SPAGHETTO, Μπιλ Μπαλάσκας, Μαργαρίτα Μποφίλιου, Γιώργος Παπαφίγκος, Χαρά Πιπερίδου, Βασίλης Σαλπιστής, Πάνος Σκλαβενίτης, Έφη Σπύρου, Μαρίλια Σταγουράκη, Γιώργος Σταματάκης, Χρυσάν Σταθάκος, Πάνος Τσαγκάρης, Στέφανος Τσιβόπουλος, Νάγια Φραγκούλη, Νίκος Χαραλαμπίδης, Γιούλα Χατζηγεωργίου, Δέσποινα Χατζηπαυλίδου και Ανθή Μουριάδου, Κλεοπάτρα Χαρίτου, Veronique Bourgoin, Tim D’Agostino, Karen Finley, Geyer Andrea & Sharon Hayes, Steve C Harvey, Ashley Hunt, Richard Kamler, Renee Magnati, Ilan Manouach, Daina Mattis, Juli Susin, Mischa Twitchin.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση “The Right to Silence?” εδώ.

Το “Greece In USA” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος προάγει τη γνώση του σύγχρονου και αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και προωθεί τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και την κοινωνική συμμετοχή. Η πλατφόρμα εστιάζει στη διάδοση καινοτόμων και μοναδικών προγραμμάτων στον χώρο της τέχνης και της εκπαίδευσης, διερευνώντας την εξελισσόμενη ποικιλομορφία και τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού επιδιώκει να δημιουργήσει και να προκαλέσει νέα (πρωτότυπη) σκέψη για τις τέχνες και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από συνεργασίες και “νέες” πλατφόρμες έκφρασης. Εστιάζει σε μια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη και η υποστήριξη της δημιουργικής, ακαδημαϊκής έρευνας με έμφαση στην πολιτιστική πολιτική και την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Καθώς, επίσης, στην παραγωγή πολιτιστικών έργων και φεστιβάλ σε συνεργασία με εξέχοντες πολιτιστικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών “art residencies”.

Το “Greece In USA” παρουσιάζει ελληνοαμερικανικές και ελληνικές σύγχρονες παραγωγές που εστιάζουν στα εικαστικά, τις παραστατικές τέχνες (το θέατρο), τον πειραματικό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο, τα νέα μέσα, την αρχιτεκτονική και το χορό. Ο οργανισμός αναπτύσσει παραγωγές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χώρων (επιτόπια-site specific) και των νέων και ενδιάμεσων μέσων (new media & intermedia). Η προώθηση της διεθνούς ανταλλαγής πρακτικών και γνώσεων στις τέχνες, της διερεύνησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις θεατρικές πρακτικές και των σημείων διασταύρωσης μεταξύ των τεχνών, της κοινωνίας και της δημόσιας σφαίρας μέσω παρεμβάσεων, συλλογικών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημοσιεύσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του οργανισμού.

Κύριοι στόχοι του «Greece in USA» είναι να διαμορφώσουν και να οραματιστούν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρα από τα υπάρχοντα στερεότυπα, να υποστηρίξουν τις εμπνευσμένες πολιτιστικές πρακτικές της Ελλάδας, να παρουσιάσουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να προωθήσουν την ελληνική πολιτιστική έρευνα και πολιτισμό στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Πηγή: Cat is art – Greeceinusa.com

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

*

Νέα Υόρκη: “The Right to Silence?” Έκθεση 43 Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών